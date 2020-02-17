Башкирские налоговики потратят на охрану зданий 5 млн рублей
На официальном сайте госзакупок появилась информация о том, что управление федеральной налоговой службы по Башкирии ищет подрядчика для охраны своих зданий. Начальная цена котракта – 4,8 млн рублей. Согласно конкурсной документации, за эти деньги фирма, побудившая в аукционе, должна будет взять под охрану 69 объектов.
Деньги на охрану налоговиков Башкирии должен выделить федеральный бюджет. По условиям контракта, у охранной организации должен быть пульт централизованного наблюдения и группа быстрого реагирования.
Аукцион по выбору подрядчика состоится уже на этой неделе, 19 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU