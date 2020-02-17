2020-02-17T06:43:59+03:00
Общество

Башкирские налоговики потратят на охрану зданий 5 млн рублей

Аукцион по отбору подрядчика пройдет 19 февраля
Павел КРАЙНОВ
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фото: Олег Золотофото: Олег Золото
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На официальном сайте госзакупок появилась информация о том, что управление федеральной налоговой службы по Башкирии ищет подрядчика для охраны своих зданий. Начальная цена котракта – 4,8 млн рублей. Согласно конкурсной документации, за эти деньги фирма, побудившая в аукционе, должна будет взять под охрану 69 объектов.

Деньги на охрану налоговиков Башкирии должен выделить федеральный бюджет. По условиям контракта, у охранной организации должен быть пульт централизованного наблюдения и группа быстрого реагирования.

Аукцион по выбору подрядчика состоится уже на этой неделе, 19 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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