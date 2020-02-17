2020-02-17T06:10:35+03:00
Общество

Летевший из Уфы в Таиланд самолет вынужденно полетел в Москву

Авиалайнер некоторое время кружил над башкирской столицей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 17 февраля, стало известно, что самолет авиакомпании «Nordwind Airlines», который летел из Уфы в Таиланд, сменил курс после взлета. Авиалайнер некоторое время после взлета кружил над башкирской столицей, а затем отправился в Москву. Там воздушное судно приземлилось в аэропорту Шереметьево в 5:00 часов по московскому времени. По данным Flightradar, самолет взлетел в 2 часа ночи.

По данным электронного табло аэропорта Шереметьево, самолет, который должен был лететь на Пхукет, действительно приземлился. О том, что стало причиной такой резкой смены курса воздушного судна, не сообщается. Информации о том, будут ли пассажиров пересаживать в другой самолет, также нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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