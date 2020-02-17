Уфимку, потерявшую всю семью, спасла от депрессии подаренная собака

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:32:54+03:00

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Уфимка Мария (имя изменено – ред.) еще недавно была очень счастливой женщиной: трехкомнатная квартира, любящий муж, состоявшиеся в жизни дочь и сын, любимый внук. Но в один момент судьба забрала все, что было так дорого женщине. Мария совсем было отчаялась и не хотела жить, но подаренная собака спасла ее от депрессии.

Печальную историю уфимки рассказали журналисты издания sm-news.ru: им Мария поведала, как сначала 31-летняя дочь неудачно упала на улице, сломала таз, а перелом спровоцировал рак. Молодая цветущая женщина угасла за несколько месяцев, а вскоре коварная болезнь забрала с собой и мужа Марии. Уфимка думала, что ничего страшнее в ее жизни уже не может произойти, но однажды пьяная компания на улице жестоко избила ее сына. Парень впал в кому и скончался в реанимации.

Мария потеряла интерес к жизни, часами сидела в опустевшей квартире и глядела в одну точку, но однажды ее брат привез неожиданный подарок – двухмесячного щенка овчарки, которая полностью изменила жизнь несчастной женщины. Марие снова было о ком заботиться и дарить любовь, а вскоре уфимка подобрала с улицы и двух котов. И, наконец, улыбка вновь появилась на ее измученном лице, женщина даже устроилась на новую работу, чтобы прокормить свою вновь приобретенную семью.

ИСТОЧНИК KP.RU