На Башкирию обрушится североатлантический циклон

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:44:09+03:00

Он принесет с собой мокрый снег и ветер

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Начало новой недели в Башкирии ознаменуется возвращением снегопадов. Как сообщает Башгидромет, погода начнет ухудшаться постепенно из-за североатлантического циклона.

Во вторник и среду, 18 и 19 февраля, регион снова накроют осадки, в основном это будет мокрый снег и снег с дождем. Кое-где ожидается метель, при этом ветер может усилиться до 17-22 м/с. При таких погодных условиях ситуация на дорогах будет сложной. Синоптики обещают снежную кашу, накат и гололедицу.

Вместе с тем идущее с Атлантики тепло принесет в регион плюсовую температуру. Ночью прогнозируется 0,-5 градусов, а днем от -3 до +2 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU