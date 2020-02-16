Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» выступил против излишних наказаний и штрафов. По словам Вадима Евсеева, в вопросе санкций он считает себя либералом в противовес генеральному директору «горожан» Шамилю Газизову.
- На первый сбор приехали несколько игроков с лишним весом, - рассказал Евсеев журналистам «Спорт-Экспресса», - И я дал им неделю чтобы исправиться. Наш гендиректор все время советует штрафовать футболистов, но я, наверное, либерал в этом вопросе. Тем более, что все игроки в эту неделю уложились и сбросили вес.
Евсеев отметил, что штрафы в команде – далеко не самоцель.
- Нужно, чтобы люди понимали, что лишний вес может помешать команде, что пострадают партнеры. Не один же он в футбол играет, - заключил Евсеев.
ИСТОЧНИК KP.RU