Неизвестные атаковали страницу женщины, погибшей в жуткой аварии в Башкирии

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:52:27+03:00

Она и ее супруг разбились на трассе Самара-Уфа-Челябинск

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Утром в субботу, 15 февраля, в Иглинском районе "Рено Дастер" столкнулся со встречной "Шевроле Нива". В аварии погиб водитель французского внедорожника и его супруга, еще пять человек попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Среди пострадавших - семилетний ребенок.

Как стало известно "КП-Уфа", погибшими оказались 58-летний Закий Х. и 62-летняя Флюра Х. Спустя несколько часов с момента ДТП страницу женщины атаковали интернет-тролли. Пользователи начали оставлять глумливые комментарии под сообщениями родных и близких погибшей. Одни ставили неуместные стикеры, другие стали оскорблять тех, кто выражал соболезнования на башкирском языке.

Родные возмущены таким отношением незнакомцев, но пока страница Флюры остается открытой.

Примеры сообщений со страницы женщины

ИСТОЧНИК KP.RU