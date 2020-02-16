Самолет с футболистами «Уфы» вынужденно сел в Барселоне

16 Февр. 2020 2020-02-16T17:01:10+03:00

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Самолет, на котором футболисты «Уфы» должны были долететь до Аликанте, вынужденно сел в Барселоне. Об этом сообщил руководитель пресс-службы клуба Сергей Тыртышный в Инстаграм. На записи из салона слышно, как члены экипажа объясняют пассажирам, что посадка произошла из-за плохих метеоусловий.

— Сидим в Барселоне, идет дозаправка. Экипаж нас попросил отстегнуть ремни, остается только догадываться, зачем. Видимо, чтобы, если что-то произошло, мы могли быстро покинуть судно, — рассказал представитель «Уфы».

Напомним, «горожане» прилетели в Испанию, чтобы провести очередные учебно-тренировочные сборы.

ИСТОЧНИК KP.RU