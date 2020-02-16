В Башкирии двое мужчин сгорели в собственном доме

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:19:57+03:00

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В деревне Абзаново Зианчуринского района Башкирии случился пожар, унесший сразу две жизни.

Как рассказали в МЧС по республике, сообщении о возгорании деревянного дома поступило около 7 утра 16 февраля. На место направили экстренные службы, в том числе три пожарные машины. Глазам прибывших спасателей предстала удручающая картина: одноэтажное бревенчатое строение, переоборудованное в жилое, было охвачено пламенем. За 40 минут открытый огонь удалось сбить.

- К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены погибшие мужчины, 1958 и 1966 годов рождения, - рассказали в ведомстве.

Причины пожара установить следственно-оперативной группа и дознаватель МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU