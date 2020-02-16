В Башкирии двое мужчин сгорели в собственном доме
В деревне Абзаново Зианчуринского района Башкирии случился пожар, унесший сразу две жизни.
Как рассказали в МЧС по республике, сообщении о возгорании деревянного дома поступило около 7 утра 16 февраля. На место направили экстренные службы, в том числе три пожарные машины. Глазам прибывших спасателей предстала удручающая картина: одноэтажное бревенчатое строение, переоборудованное в жилое, было охвачено пламенем. За 40 минут открытый огонь удалось сбить.
- К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены погибшие мужчины, 1958 и 1966 годов рождения, - рассказали в ведомстве.
Причины пожара установить следственно-оперативной группа и дознаватель МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU