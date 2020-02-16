2020-02-16T15:51:15+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчину душили брючным ремнем, чтобы узнать пин-код от карты

Чтобы выжить, тот назвал заветные цифры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На днях домой к 64-летнему жителя Буздяка пришел его 43-летний приятель. Мужчины собирались на пару распить бутылку водки. Алкоголь быстро закончился, и гость вызвался пойти за добавкой. Вот только свои деньги тратить он не хотел - попросил банковскую карту хозяина. Тот отказал, за что схлопотал пустой бутылкой по голове. После такого мужчина согласился дать карту, но вот пин-кодом он делиться наотрез отказался.

Взбешенный гость набросился на него с ремнем от брюк и стал душить. Рискуя расстаться с жизнью, мужчина все же назвал цифры, а как только нападавший ушел в магазин, вызвал полицию.

- В настоящее время по факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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