Радий Хабиров и Элвин Грей неожиданно встретились в дорогом московском ресторане
Накануне, 15 февраля, в Москве с помпой прошло открытие ресторана «Башкортостан». На праздничном вечере в центре столицы собралось много известных уроженцев Башкирии.
Один из гостей вечеринки - популярный певец Элвин Грей - транслировал все происходящее в Instagram. К нему в кадр попали глава республики Радий Хабиров и знаменитый оперный бас Ильдар Абдразаков, мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, известный под псевдонимом Зайнетдин, и певица Алсу. Башкирский Джастин Бибер даже улучил минутку, чтобы лично пообщаться с руководителем республики. Увы, о чем они беседовали, пока остается тайной.
Сообщается, что в числе почетных гостей были и другие артисты и творческие коллективы республики. Все они развлекали присутствующих песнями и танцевальными номерами.
Ресторан только открылся, поэтому не все предметы интерьера еще заняли свои местаФото: Ильдар АХМАДЕЕВ
Элвин Грей. Открытие ресторана Башкортостан в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU