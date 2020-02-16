Радий Хабиров и Элвин Грей неожиданно встретились в дорогом московском ресторане

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:20:31+03:00

Они оба стали гостями на открытии заведения под названием "Башкортостан"

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Накануне, 15 февраля, в Москве с помпой прошло открытие ресторана «Башкортостан». На праздничном вечере в центре столицы собралось много известных уроженцев Башкирии.

Один из гостей вечеринки - популярный певец Элвин Грей - транслировал все происходящее в Instagram. К нему в кадр попали глава республики Радий Хабиров и знаменитый оперный бас Ильдар Абдразаков, мультиинструменталист Загир Зайнетдинов, известный под псевдонимом Зайнетдин, и певица Алсу. Башкирский Джастин Бибер даже улучил минутку, чтобы лично пообщаться с руководителем республики. Увы, о чем они беседовали, пока остается тайной.

Сообщается, что в числе почетных гостей были и другие артисты и творческие коллективы республики. Все они развлекали присутствующих песнями и танцевальными номерами.

Ресторан только открылся, поэтому не все предметы интерьера еще заняли свои местаФото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Элвин Грей. Открытие ресторана Башкортостан в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU