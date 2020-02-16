Лжеполицейские пытались развести на секс «знаменитую» проститутку из Уфы

16 Февр. 2020 2020-02-16T19:05:32+03:00

Женщина рассказала, что любители халявных утех на самом деле работают в благотворительном фонде

По ее словам, те сунули ей в лицо липовые корочки

Изменить размер текста: A A

Проститутка из Уфы, обвинившая нигерийца Айо в изнасиловании, оказалась втянута в очередную неприятную историю. По словам женщины, двое парней шантажом пытались заставить ее оказать интимные услуги

- Сегодня меня посетили так называемые липовые сотрудники полиции с липовой корочкой, - рассказала в интервью телеграм-каналу Mash пострадавшая. - Они помахали ей перед моим лицом, намекая на то, что, либо я должна ими заплатить, либо они хотели воспользоваться моим временем, попить со мной так называемого чаю в моей постели.

Молодые люди попали на записи камер наблюдения, пока ехали в лифте, так что путана вскоре узнала, кто они. По ее словам, оба мужчины никогда не работали в полиции, а на самом деле являются учредителями благотворительного фонда. Судя по всему, сами молодые люди никакой благотворительности от дамы не добились.

Прокомментировавший ситуацию юрист объяснил, что действия мужчин подпадают под две статьи уголовного кодекса: понуждение к действиям сексуального характера под угрозой шантажа и вымогательство.

Будет ли дан делу ход, пока не ясно. Один из парней позже заявил, что размахивал вовсе не удостоверением, а студенческим билетом.

ИСТОЧНИК KP.RU