2020-02-16T11:16:50+03:00
Происшествия

Появилось видео с места страшной аварии в Башкирии, где погибли супруги

ГИБДД республики рассказала подробности ДТП
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Утром 15 февраля в Иглинском районе Башкирии случилась жуткая авария, унесшая жизнь супругов. Еще пять человек, включая ребенка, попали в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись встречные "Рено Дастер" и "Шевроле Нива". Французским внедорожником управлял 58-летний уфимец. Он и его 60-летняя супруга разбились насмерть. Ехавшая с ними семья получила травмы - в больницу попали 42-летний мужчина и его 46-летняя жена и семилетний сын.

69-летний водитель "Шевроле" и его 61-летняя пассажирка также госпитализированы.

При каких обстоятельствах случилась авария, предстоит разобраться дорожной полиции.

Авария с двумя погибшими на трассе в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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