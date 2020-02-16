Появилось видео с места страшной аварии в Башкирии, где погибли супруги

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:16:50+03:00

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Утром 15 февраля в Иглинском районе Башкирии случилась жуткая авария, унесшая жизнь супругов. Еще пять человек, включая ребенка, попали в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись встречные "Рено Дастер" и "Шевроле Нива". Французским внедорожником управлял 58-летний уфимец. Он и его 60-летняя супруга разбились насмерть. Ехавшая с ними семья получила травмы - в больницу попали 42-летний мужчина и его 46-летняя жена и семилетний сын.

69-летний водитель "Шевроле" и его 61-летняя пассажирка также госпитализированы.

При каких обстоятельствах случилась авария, предстоит разобраться дорожной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/761082" frameborder="0"></iframe> Авария с двумя погибшими на трассе в Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU