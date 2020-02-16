2020-02-16T16:53:35+03:00
Общество

Житель Башкирии получил медаль, которую ждал 32 года

Мужчина отличился во время службы в Афганистане
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: tv.rbsmi.ruФото: tv.rbsmi.ru
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Житель Туймазов Ирик Вагапов получил медаль «За отвагу», за операцию, проведенную еще в 1988 году. О награде он узнал, заглянув в почтовый ящик - там было приглашение в Москву.

— Прочитав письмо, прослезился. Я был представлен к ней 32 года назад за успешно проведённую операцию по ликвидации трёх бандформирований, – рассказал журналистам "Туймазинского вестника" мужчина.

В тот день расчету сержанта было поручено уничтожить три банды, которые собрались в местном кишлаке. После высадки из вертолёта гранатомётный расчёт Вагапова попал под шквальный огонь, но, несмотря на большие потери, бойцы смогли выполнить задание. Они захватили схрон с оружием, уничтожили четверых бандитов и 12 человек взяли в плен.

Мужчина признался, что до сих помнит свой первый бой.

– Меня, необстрелянного бойца, назначили командиром боевой машины пехоты. На ней мы сопровождали колонны боевой техники. Попали в засаду. Нас обстреливали со всех сторон. Один из «дедов» столкнул меня с БМП: «Успеешь ещё навоеваться! Лучше заряжай магазины автоматов», – вспоминает Вагапов.

За полтора года службы у мужчины набралось больше ста боевых операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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