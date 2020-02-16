Уфимец заплатит миллионный штраф за попытку выкупить заключенного
Жителя Уфы осудили за по покушение на взяточничество в крупном размере. 32-летний мужчина собирался выступить посредником при незаконной сделке.
Как рассказали в Дюртюлинской межрайонной прокуратуре, все началось в июле 2019 года, когда юноша, помещенный под стражу за сбыт наркотиков, попросил у знакомого помощи. Молодой человек надеялся за деньги изменить себе меру пресечения или даже выйти на свободу. Приятель обратился к жителю Уфы, который возглавлял отдел профилактики правонарушений в «Центре общественной безопасности». Тот согласился передать миллион рублей, "кому нужно" в правоохранительных органах. Во время получения денег мужчину и задержали.
- Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 80 тысяч рублей, - сообщает прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU