Уфимец заплатит миллионный штраф за попытку выкупить заключенного

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:00:19+03:00

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Жителя Уфы осудили за по покушение на взяточничество в крупном размере. 32-летний мужчина собирался выступить посредником при незаконной сделке.

Как рассказали в Дюртюлинской межрайонной прокуратуре, все началось в июле 2019 года, когда юноша, помещенный под стражу за сбыт наркотиков, попросил у знакомого помощи. Молодой человек надеялся за деньги изменить себе меру пресечения или даже выйти на свободу. Приятель обратился к жителю Уфы, который возглавлял отдел профилактики правонарушений в «Центре общественной безопасности». Тот согласился передать миллион рублей, "кому нужно" в правоохранительных органах. Во время получения денег мужчину и задержали.

- Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 80 тысяч рублей, - сообщает прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU