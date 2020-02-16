Жителю Башкирии всадили нож в грудь за блатной жаргон

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:20:30+03:00

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В больницу Бураевского района на днях доставили 32-летнего мужчину. Его грудь и плечо были исколоты ножом. Полиция быстро установила предполагаемого нападавшего - 39-летнего местного жителя.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, и подозреваемый, и жертва успели отсидеть в тюрьме за разные прегрешения. Тот вечер они проводили в общем кругу за спиртными напитками. Пострадавший позволил себе высказывание, которое вывело оппонента из себя - на зоне подобные слова считаются крайне оскорбительными. Взбешенный мужчина схватил нож и напал на собутыльника.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 УК РФ. Мужчина задержан, - пояснили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU