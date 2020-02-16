2020-02-16T12:05:34+03:00
Общество

Между Уфой, Благовещенском, Бирском и Агиделью хотят пустить поезда

Проект обсудили глава гостранса республики и первый замглавы РЖД
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии хотят построить новую железнодорожную ветку, которая свяжет Уфу, Благовещенск, Бирск и Агидель. Перспективы проекта обсудили председатель Гостранса республики Тимур Мухаметьянов и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Предполагается, что железная дорога объединит три речных порта в Уфе, Бирске и Агидели, что даст толчок развитию последнего. Появится возможность перемещения грузов с железнодорожного транспорта на водный.

- Кроме того, строительство данной железнодорожной ветки обеспечит развитие предприятий топливно-энергетического комплекса, лесопромышленного комплекса, производства строительных материалов в Бирском, Бураевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Калтасинском районах, а также в городе Агидель, - говорится на сайте госкомтранса Башкирии.

Подписание соглашения по этой ветке намечено на сентябрь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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