2020-02-16T09:28:08+03:00
Общество

В Башкирии многоквартирный дом два года живет без газа из-за проблем с вентиляцией

В дело вмешалась прокуратура
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жителям Башкирии пришлось добиваться ремонта вентиляции в суде. Как сообщает Белорецкая межрайонная прокуратура, к ним обратилась пожилая женщина. Она объяснила, что живет в многоквартирном доме с неисправной вентиляционной системой. В апреле 2018 года им отключили газ, чтобы обезопасить от возможных ЧП.

- В связи с нарушением жилищных и потребительских прав жильцов на получение качественной коммунальной услуги Белорецкий межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать застройщика устранить дефекты работы системы вентиляции и дымоудаления, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд счел требования обоснованными, но решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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