2020-02-16T07:51:50+03:00
Общество

Медведь Василий из Башкирии взорвал соцсети, прокатив человека по льду

Ролик с косолапым разлетелся по интернету
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Медведь Василий из башкирского питомника стал настоящей звездой интернета. Косолапого прославил видеоролик, где он катает человека на коньках по замерзшему пруду. Как выяснилось, запись была сделана в Переславском районе Ярославской области, где сейчас и обитает Василий со своей хозяйкой Вией.

- Мы исследуем благополучное содержание диких животных, попавших в неволю: как сделать так, чтобы их жизнь была счастливой, чтобы они не жили, как узники в клетке, - рассказала журналистам канала Россия 1. Ярославль хозяйка мишки. - Он [Василий] невероятно привязан к людям, он играет, танцует - за любой кипиш.

Активность Василия объясняется и тем, что он довольно молод, медведю всего два года. А еще он вегетарианец! Василий обожает морковку, картошку и творог и выпивает ведро молока в день.

Медведь Василий из Башкирии покорил пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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