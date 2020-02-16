Медведь Василий из Башкирии взорвал соцсети, прокатив человека по льду
Медведь Василий из башкирского питомника стал настоящей звездой интернета. Косолапого прославил видеоролик, где он катает человека на коньках по замерзшему пруду. Как выяснилось, запись была сделана в Переславском районе Ярославской области, где сейчас и обитает Василий со своей хозяйкой Вией.
- Мы исследуем благополучное содержание диких животных, попавших в неволю: как сделать так, чтобы их жизнь была счастливой, чтобы они не жили, как узники в клетке, - рассказала журналистам канала Россия 1. Ярославль хозяйка мишки. - Он [Василий] невероятно привязан к людям, он играет, танцует - за любой кипиш.
Активность Василия объясняется и тем, что он довольно молод, медведю всего два года. А еще он вегетарианец! Василий обожает морковку, картошку и творог и выпивает ведро молока в день.
Медведь Василий из Башкирии покорил пользователей соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU