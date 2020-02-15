На ножках появились странные синяки: пятимесячный мальчик из Уфы столкнулся со страшной болезнью

15 Февр. 2020 2020-02-15T21:08:04+03:00

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В Уфе супруги Екатерина и Алексей Соколовы борются за жизнь своего долгожданного пятимесячного сынишки, у которого врачи диагностировали коварное и смертельно-опасное заболевание – острый лейкоз.

Владик родился абсолютно здоровым мальчуганом, рос и развивался положено возрасту, родители не могли нарадоваться на своего улыбчивого резвого малыша. Но 16 января навсегда изменило их счастливую размеренную жизнь. Все началось с обычной простуды, а потом родители обнаружили, что на ножках у сына появились странные синячки. Врачи решили перестраховаться и назначили полное обследование, а после ошарашили родителей страшной новостью: у вашего сына острый лимфолейкоз.

Ребенка тут же перевели в отделение гематологии РДКБ, где ему назначили курс химиотерапии. Позже по согласованию с врачами Тимофея перевели в областную детскую клинику в Екатеринбурге. Пока малыш чувствует себя неважно: у него есть хрипы в легких, сильно ослаблен иммунитет, а значит, «химию» пока приходится отложить. Впрочем, сами Соколовы сейчас возлагают большие надежды на клинику в Израиле, специализирующуюся на пациентах с онкологией. Вот только счет, который выставила клиника – 16 миллионов рублей – совершенно неподъемный для семьи, поэтому они обратились за помощью к неравнодушным жителям Башкирии.

Если и вы хотите помочь маленькому мальчику поскорее поправиться, вы можете внести посильный вклад на карту Сбербанка 4276 0600 6168 9843 (получатель Александр Анатольевич С., папа Тимофея) или задать необходимые вопросы по номеру 8(917)418-47-66.

ИСТОЧНИК KP.RU