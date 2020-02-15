«Ее заклевывают вороны!»: в Уфе уже вторые сутки на дереве сидит печальная сова

15 Февр. 2020 2020-02-15T19:53:46+03:00

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Жители одного из домов в Черниковке обнаружили необычного соседа, поселившегося на дереве. Местный житель Александр Л. в социальных сетях разместил фотографию грустной совы, которая уже вторые сутки сидит на ветке и никуда не собирается улетать. Мужчина переживает, что птица может быть больна или обессилена от голода и может погибнуть.

- МЧС говорит, что это не их тема, а сову заклевывают вороны! Пожалуйста, кто может помочь, откликнитесь, - попросил уфимец.

Судя по фотографии, дерево облюбовала уральская длиннохвостая неясыть. А вот в том, что ее атакуют местные вороны, нет ничего удивительного. Знающие комментаторы объяснили, что такое поведение птиц называется моббингом – таким образом, пернатые охраняют свою территорию от потенциально опасного чужака-хищника, который может принести вред потомству. В большинстве случаев вмешательство человека не требуется, поэтому сову стоит оберегать и защищать только в том случае, если она упала на землю и ее реально добивают агрессивные вороны и сороки.

- В таком случае его необходимо поймать (накрыть тканью\курткой, посадить в коробку, плотно закрыть) и обратиться к специалистам для реабилитации, - цитирует известных орнитологов Клара В.

ИСТОЧНИК KP.RU