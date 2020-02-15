2020-02-15T19:09:38+03:00
Происшествия

В Уфе полицейские задержали юную парочку, промышлявшую кражей курток в торговом центре

Выяснилось, что у подростков за плечами внушительное криминальное прошлое
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас подросткам грозит реальный уголовный срокСейчас подросткам грозит реальный уголовный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Уфе полицейские задержали юную парочку, которая воровала куртки в бутиках. Все началось с того, что с января в полицию стали поступать заявления от продавцов одного из торговых центров, мол с вешалок таинственно исчезают дорогие модели курток. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось выйти на след воришек и раскрыть их преступную схему. Как оказалось воровством курток промышляли 16-летний парень и его 18-летняя подруга. Они приходили в магазин, и пока один из подельников отвлекал продавца разговорами, второй с помощью специального устройства снимал магниты с курток и ловко прятал в рюкзак или одевал под свою верхнюю одежду. Таким образом юным воришкам удалось вынести пять курток.

Также выяснилось, что у подростков за спиной уже богатое криминальное прошлое: юноша был судим за кражу с проникновением, а его подруга за грабеж.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, сейчас в отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Уфе полицейские задержали юную парочку, промышлявшую кражей курток в торговом центре
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