В Уфе разыскивают пропавшего без вести 29-летнего Сергея Павлова
В Уфе родные и друзья с ног сбились, разыскивая пропавшего 29-летнего Сергея Павлова. В последний раз молодого мужчину видели днем 11 февраля, когда он вышел из дома, но обратно уже не вернулся. Выждав несколько дней, родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 183 см, плотное телосложение, русые короткие волосы, каре-зеленые глаза.
Был одет: черный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черные полусапоги на шнуровке.
Если вам что-то известно о местонахождении Сергея, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU