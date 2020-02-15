2020-02-15T18:03:17+03:00
Общество

В Уфе разыскивают пропавшего без вести 29-летнего Сергея Павлова

От молодого мужчины нет никаких новостей с 11 февраля
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Уфе родные и друзья с ног сбились, разыскивая пропавшего 29-летнего Сергея Павлова. В последний раз молодого мужчину видели днем 11 февраля, когда он вышел из дома, но обратно уже не вернулся. Выждав несколько дней, родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 183 см, плотное телосложение, русые короткие волосы, каре-зеленые глаза.

Был одет: черный пуховик с капюшоном, черные джинсы, черные полусапоги на шнуровке.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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