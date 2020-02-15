В Башкирии на очистку русла реки Демы власти выделят 240 млн рублей

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:08:57+03:00

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В Башкирии власти озаботились состоянием реки Демы и решили очистить ее русло от скопившегося мусора. На эти цели из федерального бюджета планируется выделить 240 млн рублей – об этом сообщил глава министерства природопользования и экологии во время подведения итогов ведомства за 2019 год.

Урал Искандаров пояснил, что очистка русла будет проводиться в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и затронет участок от деревни Новомихайловки до Нижегородки. На очистительные работы до 2022 года планируется выделить 86 млн рублей, а последующие два года – еще 160 миллионов.

Проблема состояния Демы назревала давно – экологи неоднократно обращали внимание на то, что берега реки обрушаются, а сама река постепенно начинает менять направление русла в сторону жилого сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU