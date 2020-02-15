2020-02-15T15:08:53+03:00
Происшествия

В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем и прижал дверью пассажирку

Все могло бы закончиться печально, если бы на помощь не подоспели другие пассажиры [видео]
Яна БАЗЕКИНА
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Сам водитель ничего предрассудительного в своем поступке не увиделСам водитель ничего предрассудительного в своем поступке не увидел
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В Уфе водитель маршрутного автобуса не заметил, как прищемил дверью пассажирку, потому что… читал книгу за рулем. Об этом рассказала сама пострадавшая уфимка в социальных сетях.

По словам женщины, все произошло днем 14 февраля возле остановки «Госцирк». Женщина хотела сесть в автобус, но неожиданно двери закрылись, и пассажирка оказалась придавленной.

- Я оказалась наполовину в автобусе, наполовину на улице, а автобус поехал дальше по маршруту. Двери были тугие, самой выбраться из плена мне не удалось, - пишет уфимка. – На помощь поспешил мужчина. Сначала он вытащил меня из тисков двери автобуса, потом мы вытягивали мою сумку.

Когда пассажирка поспешила к водителю, чтобы высказать ему свое возмущение, она увидела, что тот был занят чтением книги и даже не заметил, что произошло в салоне маршрутки.

Теперь уфимка собирается жаловаться на «книгочея» на горячую линию «Башавтотранса», где ей пообещали обязательно разобраться в случившемся.

В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем // 15.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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