В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем и прижал дверью пассажирку
В Уфе водитель маршрутного автобуса не заметил, как прищемил дверью пассажирку, потому что… читал книгу за рулем. Об этом рассказала сама пострадавшая уфимка в социальных сетях.
По словам женщины, все произошло днем 14 февраля возле остановки «Госцирк». Женщина хотела сесть в автобус, но неожиданно двери закрылись, и пассажирка оказалась придавленной.
- Я оказалась наполовину в автобусе, наполовину на улице, а автобус поехал дальше по маршруту. Двери были тугие, самой выбраться из плена мне не удалось, - пишет уфимка. – На помощь поспешил мужчина. Сначала он вытащил меня из тисков двери автобуса, потом мы вытягивали мою сумку.
Когда пассажирка поспешила к водителю, чтобы высказать ему свое возмущение, она увидела, что тот был занят чтением книги и даже не заметил, что произошло в салоне маршрутки.
Теперь уфимка собирается жаловаться на «книгочея» на горячую линию «Башавтотранса», где ей пообещали обязательно разобраться в случившемся.
В Уфе водитель маршрутки читал книгу за рулем // 15.02.
ИСТОЧНИК KP.RU