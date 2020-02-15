«Мое время вышло»: в Уфе инвалид пожаловался на грубое отношение врача в поликлинике

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:02:01+03:00

По словам мужчины, его отказались принимать, потому что время приема закончилось

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Житель Демского района Герман З. пожаловался на грубое поведение врача-кардиолога в местной поликлинике. Своим возмущением он поделился в популярном сервисе «Яндекс. Район».

- Я инвалид 3 группы после инфаркта обратился в поликлинику к кардиологу из-за резкого падения давления, хотя я всегда принимаю таблетки. В кабинете врача 40 минут никого не было, хотя график работы до 3 часов. Появилась врач в 3 с минутами и заявила: «Принимать я вас не буду, на вопросы ваши отвечать не стану. Мое время вышло, приходите в понедельник», - рассказывает Герман З. – Такое отношение врача я считаю хамским и недопустимым.

Впрочем, мужчина признается, что ему повезло: со своей проблемой он обратился к неврологу, которая приняла его без записи, выслушала все жалобы, измерила давление и выписала лекарство.

- Вот таким врачам честь и хвала и большое спасибо, - резюмировал уфимец.

ИСТОЧНИК KP.RU