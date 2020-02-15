2020-02-15T12:18:26+03:00
Происшествия

Страшная авария на трассе в Башкирии: погибли два человека, еще пятеро, включая ребенка, получили травмы

Пострадавших отвезли в больницу, за их жизнь борются врачи
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБФото: ГИБДД по РБ
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Сегодня днем, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии произошла серьезная авария: около 11 часов на автодороге «СамараУфа - Челябинск» столкнулись встречные «Рено Дастер» и «Шевроле Нива». От удара обе машины превратились в груду искореженного металла, от полученных травм 59-летний водитель «Дастера» и его пассажир погибли на месте. Еще пять человек, включая 70-летнего водителя «Нивы» и семилетнего ребенка, с различными травмами находятся в больнице. По предварительным данным, жизнь ребенку спасло детское автомобильное кресло.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

- Какой-то лютый замес с трупами, кровью и искореженным металлоломом. Жуткое зрелище, - делятся в социальных сетях очевидцы аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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