2020-02-15T11:44:33+03:00
Происшествия

Следователи проверят обстоятельства гибели маленькой девочки в страшном пожаре под Уфой

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Уфимский межрайонный следственный отдел проверит обстоятельства пожара, в котором погибла четырехлетняя девочка. Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, что трагедия произошла сегодня, в ночь на 15 февраля, на железнодорожной станции Тауш, что в Уфимском районе. Посреди ночи неожиданно загорелась квартира в двухэтажном бараке, где проживали четыре семьи. Прибывшие пожарные помогли выбраться из задымленного подъезда восьми жильцам и быстро потушили пламя. Но, разбирая завалы, спасатели наткнулись на тело четырехлетней девочки, которая, скорее всего, задохнулась в дыму, и не успела выбраться наружу. А вот 55-летний хозяин загоревшейся квартиры, хоть и получил порезы, успел выбежать на улицу.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз, которые установят причины смерти ребенка и возгорания жилого дома. Также допрашиваются очевидцы и жильцы дома, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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