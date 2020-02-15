В Минобороны прокомментировали пропажу солдата из Башкирии в Челябинской области

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:03:53+03:00

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Сегодня утром, 15 февраля, в СМИ появилась информация о таинственном исчезновении 23-летнего башкирского солдата-контрактника в военной части в Чебаркуле. Мать Наиля Кидрячева рассказала, что ее сын отключил телефон, удалился из социальных сетей и перестал выходить на связь еще с 11 января. Обеспокоенная женщина не раз обращалась к руководству части, но ей советовали успокоиться и не поднимать панику. И лишь на днях Зимфира Кидрячева все же написала заявление в военную прокуратуру и сейчас собирается ехать в Чебаркуль, чтобы разыскивать сына.

Впрочем, вскоре выяснились новые неожиданные подробности исчезновения солдата.

- В командовании Чебаркульского гарнизона прокомментировали ситуацию с якобы пропавшим контрактником. Данный военнослужащий уволен с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта с 12 февраля. В настоящий момент он находится в отпуске с последующим исключением из списков части, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"КП-Уфа" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU