2020-02-15T11:03:53+03:00
Общество

В Минобороны прокомментировали пропажу солдата из Башкирии в Челябинской области

Оказывается, 23-летнего солдата уволили из-за неисполнения условий контракта, и сейчас он находится в отпуске
Яна БАЗЕКИНА
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Руководство части подтверждает, что сейчас Наиль Кидрячев находится в отпускеРуководство части подтверждает, что сейчас Наиль Кидрячев находится в отпуске
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Сегодня утром, 15 февраля, в СМИ появилась информация о таинственном исчезновении 23-летнего башкирского солдата-контрактника в военной части в Чебаркуле. Мать Наиля Кидрячева рассказала, что ее сын отключил телефон, удалился из социальных сетей и перестал выходить на связь еще с 11 января. Обеспокоенная женщина не раз обращалась к руководству части, но ей советовали успокоиться и не поднимать панику. И лишь на днях Зимфира Кидрячева все же написала заявление в военную прокуратуру и сейчас собирается ехать в Чебаркуль, чтобы разыскивать сына.

Впрочем, вскоре выяснились новые неожиданные подробности исчезновения солдата.

- В командовании Чебаркульского гарнизона прокомментировали ситуацию с якобы пропавшим контрактником. Данный военнослужащий уволен с военной службы в связи с невыполнением им условий контракта с 12 февраля. В настоящий момент он находится в отпуске с последующим исключением из списков части, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"КП-Уфа" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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