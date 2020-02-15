В Башкирии на трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля: есть пострадавший
Вчера утром, 14 февраля, на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на 10-м километре автодороги «Уфа-Инзер-Белорецк» лоб в лоб столкнулись автомобили «Лада Приора» и «БМВ». От удара иномарку вынесло на обочину: ее 34-летний водитель отделался ушибами и испугом. А вот 68-летний пассажир получил серьезные травмы, поэтому его пришлось доставить в больницу. Отечественная «легковушка» также оказалась разбитой, но никто в салоне не пострадал.
Фото: республиканская Госавтоинспекция
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU