«Говорила, что башкиры — скользкие люди»: мать-одиночку затравили из-за ее национальности

16 Февр. 2020 2020-02-16T20:26:17+03:00

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С неприязнью коллег неожиданно столкнулась 35-летняя мать-одиночка Аниса Шаяхметова, которая устроилась на работу на Ямал в местный краеведческий музей. Как рассказала женщина в беседе с журналистами URA.RU, коллеги ее не взлюбили сразу: высмеивали за новаторские идеи, смеялись и говорили гадости, потому что она – башкирка.

- Меня лично оскорбляли разными непристойными словами. Одна из моих коллег постоянно говорила, что башкиры — скользкие люди. В прошлом году летом у нас проходил фестиваль плова. Я все подготовила, а когда дело дошло до костюмов, коллега заявила, что не будет его одевать, потому что националистка, - объясняет Аниса Шаяхметова.

Доведенная до отчаяния женщина в январе 2020 года написала заявление об уходе, но теперь рассчитывает добиться справедливости в прокуратуре. Впрочем, директор музея, где работала Аниса, уверяет, что ситуация двоякая. Мол, сотрудница сама часто провоцировала коллег на скандалы, распространяла клевету и слухи, и уж увольняться точно решила по собственному желанию. Также директор заверила журналистов, что никто и никогда в музее не высказывал Шаяхметовой претензий и насмешек по национальному признаку.

ИСТОЧНИК KP.RU