В уфимских МФЦ расширился спектр услуг
В пресс-службе уфимской администрации сообщили о том, что с сегодняшнего дня, 14 февраля, расширении спектра муниципальных услуг в многофункциональном центре «Мои документы». В учреждениях организована возможность подачи документов на получение:
- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- информации о порядке предоставления услуг ЖКХ;
- признания садового дома жилым и жилого – садовым;
- порубочного билета/разрешение на пересадку деревьев и кустарников;
- информации об организации общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования.
Подробную информацию об этих и других услугах можно получить на сайте «Моих документов» или по телефону контакт – центра: + 7 (347) 246 – 55 – 33.
ИСТОЧНИК KP.RU