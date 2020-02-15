2020-02-15T13:55:56+03:00
Общество

В уфимских МФЦ расширился спектр услуг

Об этом сообщили в пресс-службе администрации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В пресс-службе уфимской администрации сообщили о том, что с сегодняшнего дня, 14 февраля, расширении спектра муниципальных услуг в многофункциональном центре «Мои документы». В учреждениях организована возможность подачи документов на получение:

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;

- информации о порядке предоставления услуг ЖКХ;

- признания садового дома жилым и жилого – садовым;

- порубочного билета/разрешение на пересадку деревьев и кустарников;

- информации об организации общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования.

Подробную информацию об этих и других услугах можно получить на сайте «Моих документов» или по телефону контакт – центра: + 7 (347) 246 – 55 – 33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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