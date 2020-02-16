Стало известно, куда увезли дорогую уфимскую новогоднюю иллюминацию
На днях в Уфе коммунальщики убрали праздничную новогоднюю иллюминацию, которая радовала глаз горожан и гостей города с декабря прошлого года. Еще осенью 2019 года украшения для главных новогодних городков уфимская мэрия заказала у итальянского архитектора света Валерио Фести.
Сегодня стало известно, что будет с красочными гирляндами и другими элементами новогодней иллюминации. Городские власти распорядились бережно снять их, упаковать и отправить на склад.
- Иллюминацию будут хранить на складе, а в конце года снова установят на площадях, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU