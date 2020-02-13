Экс-министр молодежной политики и спорта Башкирии временно возглавил один из районов

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:14:47+03:00

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Сегодня, 13 февраля, Андрей Иванюта, сложивший накануне мандат депутата Курултая, стал исполняющим обязанности главы Белорецкого района. Об этом сообщает местная администрация. На новом посту экс-депутат сменил Владислава Миронова, руководившего районом с 2010 года.

В Госсобрании Иванюта занимал кресло заместителя главы комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Он избрался в парламент по списку «Единой России» в 2018 году. Решение о том, кто станет его преемником, будет принято на партийном уровне. До того как стать депутатом, Иванюта в течение шести лет руководили министерством молодежной политики и спорта.

Напомним, слухи о том, что Белорецкий район назревает смена главы, появились еще в начале января. Тогда предполагалось, что кадровая перестановка произойдет 15 числа, однако все затянулось почти на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU