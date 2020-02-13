Экс-министр молодежной политики и спорта Башкирии временно возглавил один из районов
Сегодня, 13 февраля, Андрей Иванюта, сложивший накануне мандат депутата Курултая, стал исполняющим обязанности главы Белорецкого района. Об этом сообщает местная администрация. На новом посту экс-депутат сменил Владислава Миронова, руководившего районом с 2010 года.
В Госсобрании Иванюта занимал кресло заместителя главы комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Он избрался в парламент по списку «Единой России» в 2018 году. Решение о том, кто станет его преемником, будет принято на партийном уровне. До того как стать депутатом, Иванюта в течение шести лет руководили министерством молодежной политики и спорта.
Напомним, слухи о том, что Белорецкий район назревает смена главы, появились еще в начале января. Тогда предполагалось, что кадровая перестановка произойдет 15 числа, однако все затянулось почти на месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU