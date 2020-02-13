2020-02-13T16:03:16+03:00
Происшествия

«Вечером – стулья»: начальника ГИБДД из Башкирии подозревают в получении взятки офисным креслом

За презент высокопоставленный полицейский вернул неисправный грузовик
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Начальнику ГИБДД не нужны были деньги - только дорогостоящий стулНачальнику ГИБДД не нужны были деньги - только дорогостоящий стулФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Башкирии следователи подозревают начальника отдела ГИБДД в Благоварском районе в получении взятки офисным креслом. В отношении высокопоставленного гаишника возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональный СК.

Как полагает следствие, в ноябре прошлого года на территории Благоварского района сотрудники дорожной полиции остановили «Камаз» с цистерной нефтепродуктов. В машине была выявлена неисправность тормозной системы, после чего ее поместили на спецстоянку. Впоследствии к начальнику отдела ГИБДД обратился представитель организации, владеющей грузовиком. Он попросил вернуть большегруз без устранения неисправности. Полицейский согласился, но взамен потребовал купить для него офисное кресло стоимостью более 11 тысяч рублей. Представитель фирмы дал согласие, получил обратно автомобиль и вручил кресло начальнику районной Госавтоинспекции.

– Факт получения взятки был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан, – отметили в СК.

Подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия, и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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