В Башкирии работник шаурмичной мыл ноги и стриг ногти на рабочем месте
В башкирском городе Салавате очевидец заснял на камеру, как работник шаурмичной «Doner-Kebab» моет ноги и стрижет ногти прямо на рабочем месте. Соответствующая запись было опубликовано в городских пабликах «ВКонтакте».
– Покупатели, будьте осторожны, не подвергайте опасности свое здоровье! – подписал запись автор поста.
По предварительным данным, все произошло в точке общепита, расположенной на улице Губкина. Во всяком случае, об этом корреспонденту «КП-Уфа» сказал житель Салавата. По словам горожанина, работник был уволен.
В салаватской шаурмичной работник стриг ногти на рабочем месте // 13.02.
ИСТОЧНИК KP.RU