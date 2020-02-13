2020-02-13T15:25:49+03:00
Происшествия

В Башкирии работник шаурмичной мыл ноги и стриг ногти на рабочем месте

Вопиющее нарушение санитарных норм на камеру заснял очевидец
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В башкирском городе Салавате очевидец заснял на камеру, как работник шаурмичной «Doner-Kebab» моет ноги и стрижет ногти прямо на рабочем месте. Соответствующая запись было опубликовано в городских пабликах «ВКонтакте».

– Покупатели, будьте осторожны, не подвергайте опасности свое здоровье! – подписал запись автор поста.

По предварительным данным, все произошло в точке общепита, расположенной на улице Губкина. Во всяком случае, об этом корреспонденту «КП-Уфа» сказал житель Салавата. По словам горожанина, работник был уволен.

В салаватской шаурмичной работник стриг ногти на рабочем месте // 13.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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