По просьбе главы Татарстана площадь перед театром «Нур» в Уфе назовут в честь Габдуллы Тукая
Депутаты уфимского Горсовета единогласно приняли решение назвать площадь перед театром «Нур» в честь татарского поэта Габдуллы Тукая. Ранее с этим предложением к Радию Хабирову обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.
– Это станет символом братства и духовного родства татарского и башкирского народов, знаком искренней дружбы и неразрывной близости наших республик, – отметил в письме руководитель соседнего региона.
Председатель постоянной комиссии Горсовета Уфы по архитектуре и строительству Руслан Зинатуллин в свою очередь добавил, что близость регионов «основывается в том числе и на таких великих литературоведах как Габдулла Тукай», память о которых важно чтить всеми возможными способами.
Напомним, в прошлом году, 18 апреля Хабиров и Минниханов открыли перед «Нуром» памятник татарскому поэту.
ИСТОЧНИК KP.RU