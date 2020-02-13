2020-02-13T14:17:01+03:00
Общество

По просьбе главы Татарстана площадь перед театром «Нур» в Уфе назовут в честь Габдуллы Тукая

Уфимский горсовет принял это решение единогласно
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Депутаты уфимского Горсовета единогласно приняли решение назвать площадь перед театром «Нур» в честь татарского поэта Габдуллы Тукая. Ранее с этим предложением к Радию Хабирову обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.

– Это станет символом братства и духовного родства татарского и башкирского народов, знаком искренней дружбы и неразрывной близости наших республик, – отметил в письме руководитель соседнего региона.

Председатель постоянной комиссии Горсовета Уфы по архитектуре и строительству Руслан Зинатуллин в свою очередь добавил, что близость регионов «основывается в том числе и на таких великих литературоведах как Габдулла Тукай», память о которых важно чтить всеми возможными способами.

Напомним, в прошлом году, 18 апреля Хабиров и Минниханов открыли перед «Нуром» памятник татарскому поэту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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