Экс-министр молодежной политики Башкирии сложил депутатский мандат

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:56:19+03:00

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Замглавы комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту парламента Башкирии Андрей Иванюта сложил депутатский мандат. Он может возглавить администрацию Белорецкого района. Об этом сообщают коллеги из «Ъ-Уфа».

До того как избраться по списку «Единой России» в Госсобрание в 2018 году, Иванюта в течение шести лет возглавлял региональное министерство молодежной политики и спорта. Ранее появлялась информация о том, что он может возглавить администрацию Белорецкого района, сменив Владислава Миронова.

– Решение принято в соответствии с написанным парламентарием заявлением – депутатские полномочия им сложены досрочно по собственному желанию, – подтвердил уход Иванюты спикер парламента Константин Толкачев.

Кому достанется освободившийся мандат, будет решаться на партийном уровне – процедура дополнительных выборов в данном случае не предусмотрена.

ИСТОЧНИК KP.RU