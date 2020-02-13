Под Уфой грабитель в маске и с кувалдой ворвался в дом на глазах у глухонемой девочки

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:05:40+03:00

С собой злоумышленник забрал 240 тысяч рублей и ювелирку

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В селе Миловка Уфимского района грабитель обчистил дом прямо на глазах у 13-летней глухонемой девочки. С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать школьницы, сообщил собственный источник "КП-Уфа".

По словам женщины, грабеж произошел средь бела дня 11 февраля. Неизвестный в маске разбил окно в частном доме и пробрался внутрь. Он открыто похитил 240 тысяч рублей и золотые украшения. Все это произошло в присутствии глухонемой семиклассницы – ученицы одной из местных специализированных школ.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли с места происшествия отпечатки пальцев, кувалду и две отвертки, которые преступник использовал для взлома , а также следы обуви и видеозапись. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «грабеж с проникновением в жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU