2020-02-13T11:05:40+03:00
Происшествия

Под Уфой грабитель в маске и с кувалдой ворвался в дом на глазах у глухонемой девочки

С собой злоумышленник забрал 240 тысяч рублей и ювелирку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Правоохранители возбудили уголовное делоПравоохранители возбудили уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В селе Миловка Уфимского района грабитель обчистил дом прямо на глазах у 13-летней глухонемой девочки. С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать школьницы, сообщил собственный источник "КП-Уфа".

По словам женщины, грабеж произошел средь бела дня 11 февраля. Неизвестный в маске разбил окно в частном доме и пробрался внутрь. Он открыто похитил 240 тысяч рублей и золотые украшения. Все это произошло в присутствии глухонемой семиклассницы – ученицы одной из местных специализированных школ.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли с места происшествия отпечатки пальцев, кувалду и две отвертки, которые преступник использовал для взлома , а также следы обуви и видеозапись. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «грабеж с проникновением в жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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