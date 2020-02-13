2020-02-13T10:43:03+03:00
Общество

В Башкирии реанимировали завод «Белого облака»

Власти республики смогли найти инвестора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / Радий Хабировфото: vk.com / Радий Хабиров
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В Башкирии восстановлена работа «Миякимолзавода», выпускающего молочную продукцию под брендом «Белое облако». Товары предприятия вновь вернулись на прилавки магазинов. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в «непростые экономические времена» организации «заваливаются набок», и властям приходится тратить на решение этой проблемы еще больше энергии, чем на создания новые предприятий.

– 28 января во время поездки в Миякинский район ко мне подошли местные жители. Они рассказали, что производитель молока "Белое Облако" закрывается. Мне даже показалось, что ими двигало не только опасение потерять средства к существованию, но и обида за детище, в которое они душу вложили...– написал Хабиров.

В конечном счете, власти смогли найти инвестора, и «первые тонны миякинского молока уже продаются на прилавках магазинов». Глава Башкирии признался, что «особенно отрадно» за десятки сотрудников, которые получили работу и уверенность в завтрашнем дне. Он добавил, что попросит отраслевых замов и министров мониторить подобные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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