2020-02-13T10:23:17+03:00
Общество

В уфимском детском саду родителей заставляли покупать посуду и игрушки

Учреждение проверила прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Прокуратура привлекла к ответственности пятерых человекПрокуратура привлекла к ответственности пятерых человек
Изменить размер текста:

В Уфе родители пожаловались на поборы в детском саду №12. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что в прошлом году персонал дошкольного учреждения на собраниях неоднократно требовал с родителей сдать деньги на покупку посуды, красок, игрушек, канцелярии и хозтоваров. Помимо этого, они платил услуги по охране детсада.

В прокуратуре пояснили, что в соответствии с законом детям гарантируется бесплатное и общедоступное образование. Пожертвования могут быть только добровольными, а их сумму определяют сам родители.

По представлению правоохранителей пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иван Ургант потроллил уфимских медиков, испугавшихся пациента с подозрением на коронавирус
Под Уфой грабитель в маске и с кувалдой ворвался в дом на глазах у глухонемой девочки
В Башкирии реанимировали завод «Белого облака»
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»
В уфимском детском саду родителей заставляли покупать посуду и игрушки
Генерирующие объекты ООО «БГК» включены в Правительственную программу модернизации ТЭС
Радий Хабиров исполнил мечту уфимской восьмиклассницы
Уфимка спустя 10 лет узнала личности молодых парней, которые ее изнасиловали в гаражах
Жителя Башкирии задержали за сообщение об акте терроризма в жилом доме
Пьяная молодая автомобилистка в Башкирии устроила серьезное ДТП
«Башавтотранс» повышает цену на проезд
Стало известно, где находится уфимка, у которой подозревают коронавирус
Жителя Башкирии на глазах очевидцев придавило деревом