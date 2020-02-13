В уфимском детском саду родителей заставляли покупать посуду и игрушки

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:23:17+03:00

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В Уфе родители пожаловались на поборы в детском саду №12. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и выяснили, что в прошлом году персонал дошкольного учреждения на собраниях неоднократно требовал с родителей сдать деньги на покупку посуды, красок, игрушек, канцелярии и хозтоваров. Помимо этого, они платил услуги по охране детсада.

В прокуратуре пояснили, что в соответствии с законом детям гарантируется бесплатное и общедоступное образование. Пожертвования могут быть только добровольными, а их сумму определяют сам родители.

По представлению правоохранителей пять человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU