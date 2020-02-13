Радий Хабиров исполнил мечту уфимской восьмиклассницы

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:26:48+03:00

Он показал ей свой кабинет и рассказал о распорядке дня

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Глава Башкирии Радий Хабиров исполнил мечту Елены Казанцевой – ученицы восьмого классной одной из уфимских школ. Девочка на акции «Новогодняя цепочка дружбы» написала о том, что хочет побывать в рабочем кабинете руководителя региона. Накануне, 12 февраля, ее желание исполнилось.

Хабиров показал школьнице свой кабинет, рассказал о распорядке дня и о том, каково руководить Башкирией. Девочке, по ее словам, «больше всего запомнился уголок с книгами», где «много изданий о нашей стране, республике». Глава региона подарил ей книгу Мустая Карима «Долгое-долгое детство», которую вручную выполнили башкирские мастера. Он пожелал своей гостье здоровья и успехов в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU