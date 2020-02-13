Уфимка спустя 10 лет узнала личности молодых парней, которые ее изнасиловали в гаражах

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:00:50+03:00

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В Башкирии сотрудники уголовного розыска в ходе работы с 31-летним заключенным колонии в городе Салавате смогли установить его причастность к изнасилованию 10-летней давности. В ноябре 2010 года он вместе со своим приятелем напал на тогда еще 40-летнюю женщину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Все произошло практически в центре города – в гаражном массиве на улице Ладыгина. После надругательства двое 21-летних преступников ограбили свою жертву. Впоследствии один из них попал в колонию – за разбой и сексуальное насилие. А вот второй – ранее привлеченный за вымогательство – остался на свободе. Полицейские уже допросили его, и он во всем сознался. Мужчину отпустили под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU