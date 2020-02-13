Жителя Башкирии задержали за сообщение об акте терроризма в жилом доме
Жителя Стерлитамака задержали за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Инцидент произошел поздней ночью 28 января. В полиция поступил звонок от неизвестного. Мужчина заявил, что в подвале одной из пятиэтажек по улице Интернационалистов лежит «опасный предмет». На место сразу же выдвинулись следственно-оперативная группа городской полиции и другие специальные службы.
По приезде правоохранители выяснили, что тревожный вызов сделал пьяный горожанин – житель того же самого дома.
– В результате проведенных поисковых мероприятий, ничего не обнаружено, а 54-летний звонивший задержан полицейскими, – сообщили в МВД.
В отношении мужчина возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
ИСТОЧНИК KP.RU