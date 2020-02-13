Жителя Башкирии задержали за сообщение об акте терроризма в жилом доме

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:22:33+03:00

Полицейские обследовали весь дом, но ничего не нашли

Мужчина позвонил в полицию и рассказал об «опасном предмете» в подвале

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Жителя Стерлитамака задержали за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел поздней ночью 28 января. В полиция поступил звонок от неизвестного. Мужчина заявил, что в подвале одной из пятиэтажек по улице Интернационалистов лежит «опасный предмет». На место сразу же выдвинулись следственно-оперативная группа городской полиции и другие специальные службы.

По приезде правоохранители выяснили, что тревожный вызов сделал пьяный горожанин – житель того же самого дома.

– В результате проведенных поисковых мероприятий, ничего не обнаружено, а 54-летний звонивший задержан полицейскими, – сообщили в МВД.

В отношении мужчина возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU