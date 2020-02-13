Пьяная молодая автомобилистка в Башкирии устроила серьезное ДТП

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:31:47+03:00

Всего за минувшие сутки произошло 11 ДТП, в которых 12 человек получили травмы.

У 26-летней местной жительницы к тому же не было прав

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Вчера утром, 12 февраля, в Туймазинском районе Башкирии на 50 км автодороги Бакалы-Туймазы-Белебей произошла серьезная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 26-летняя местная жительница за рулем ВАЗ-2114 не справилась с управлением, вылетела в кювет и перевернулась. В результате аварии она сама и ее 27-летняя пассажирка получили травмы.

Известно, что девушка не имела водительских прав. При ее освидетельствовании установлено алкогольное опьянение. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки произошло 11 ДТП, в которых 12 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU