2020-02-13T07:18:07+03:00
Общество

«Башавтотранс» повышает цену на проезд

Соответствующая информация появилась на официальном сайте
Эльвина АПАРИНА
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Теперь проезд одного пассажира с одним местом багажа при оплате наличными и по банковским картам составит 25 рублей во всех населенных пунктах республики.Теперь проезд одного пассажира с одним местом багажа при оплате наличными и по банковским картам составит 25 рублей во всех населенных пунктах республики.
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С 1 марта 2020 года «Башавтотранс» повышает цену на проезд до 25 рублей. Теперь во всех городах и районах Башкирии стоимость проезда на автобусе будет одинаковой. Соответствующая информация появилась на сайте.

Теперь проезд одного пассажира с одним местом багажа при оплате наличными и по банковским картам составит 25 рублей во всех населенных пунктах республики. Стоимость проезда по единой транспортной карте «Алга» остается неизменной.

Изменения в цене связаны с уровнем инфляции в период 2016-2019 годов, а также на основании Постановления Правительства РБ от 31.05.2016г. № 205 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2008г. №213 «Об установлении предельных максимальных тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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