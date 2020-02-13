Стало известно, где находится уфимка, у которой подозревают коронавирус

13 Февр. 2020 2020-02-13T06:56:00+03:00

Ее диагноз станет известен только через пять дней

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Уфимка, которая недавно прибыла в Уфу из Китая, сейчас находится в инфекционной больнице. У туристки медики подозревают коронавирус, но диагноз еще не подтвердился – он будет известен только через пять дней после результатов соответствующих анализов. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на минздрав.

Напомним, что 11 февраля женщина сначала поступила в 21-ую больницу. Она недавно вернулась из КНР и почувствовала себя неладно. Из-за нее на какое-то время пришлось приостановить прием людей в медучреждении.

Прием горожан был возобновлен в три часа ночи 12 февраля. До тех пор персонал больницы проводил дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU