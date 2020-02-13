Жителя Башкирии на глазах очевидцев придавило деревом
ЧП произошло в Мечетлинском районе
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11 февраля в Мечетлинском районе Башкирии в двух километрах от деревни Теляшево страшной смертью погиб 58-летний местный житель. Разнорабочего одного из местных предприятий насмерть придавило деревом на глазах очевидцев, сообщил собственный источник «КП – Уфа». Известно, что погибший выполнял лесозаготовительные работы в лесу.
Его коллеги вызвали скорую, но помочь мужчине было уже нечем – травмы оказались сильнее. Сейчас его тело направлено на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU