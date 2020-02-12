Радий Хабиров показал чиновникам Госкомтуризма, как необходимо работать

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:06:38+03:00

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Сегодня 12 февраля на своей странице во «Вконтакте» Радий Хабиров опубликовал фотографии кемпинга, который расположен на трассе М5. Глава республики считает, что заведение организовано очень удачно. На его примере нужно открывать и развивать остальные.

- Салават Нафиков и Артур Идельбаев, - обратился он к чиновникам Госкомтуризма. – Вот, о чем я говорю на всех совещаниях по развитию туризма Башкирии. Такие красивые и современные кемпинги с хорошей кухней, комфортными гостиничными номерами и чистыми туалетами должны быть вдоль всех дорог нашей республики.

Он отметил, что их задача самым скорейшим образом представить Хабирову предложения, как помочь таким предпринимателям.

ИСТОЧНИК KP.RU