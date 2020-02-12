2020-02-12T17:24:27+03:00
Происшествия

С экс-борца с коррупцией из Уфы взыскали имущество на 7 млн рублей

Бывший замначальника ОБЭПа не смог доказать законность доходов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После прокурорской проверки полицейского уволилиПосле прокурорской проверки полицейского уволили
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По решению Верховного суда с бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции взыскали имущества на 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки надзорным ведомством. Правоохранители установили, что в течение пяти лет – с 2012 по 2017 – подполковник полиции приобрел две квартиры, внедорожники Тоyоtа Land Cruiser и Rav4, а также построил в Кармаскалинском районе жилой дом площадью 275 кв. м. Стоимость всего этого превышала официальный доход борца с коррупцией.

– В качестве источников крупных сделок полицейский указал займ, заключенный с отцом пенсионером. В отношении сотрудника полиции прокуратура республики инициировала процедуру контроля за расходами и впоследствии обратилась в суд, – добавили в прокуратуре.

После проверки полицейского уволили с должности. Суд постановил изъять в доход государства квартиры за 4,7 млн рублей и стоимость имущества в размере 2,6 млн рублей, законность приобретения которого обвиняемый не смог доказать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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