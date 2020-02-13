2020-02-13T06:33:51+03:00
Общество

Власти Башкирии утвердили для Года эстетики эмблему с фонарем и скамейкой

За нее проголосовали 585 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МинЖКХфото: МинЖКХ
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Оргкомитет по подготовке и проведению в Башкирии Года эстетики населенных пунктов-2020 утвердил официальную эмблему. Ранее в сообществе Министерства ЖКХ «ВКонтакте» за нее проголосовали 585 человек (из 3348).

Логотип представляет собой изображение скамейки, над которой написано «2020/год эстетики населенных пунктов». Слева от нее – уличный фонарь на столбе. Все это обрамлено национальным орнаментом, который можно заметить на гербе Башкирии.

– Муниципалитеты вошли в основную, достаточно жесткую и активную фазу работы Года эстетики, – написал на своей странице в соцсети министр ЖКХ Борис Беляев. – У нас остается всего два с половиной месяца, чтобы подготовить города и районы к первой контрольной дате - 9 мая. Необходимо очистить территории от зимнего снега, мусора, поваленных деревьев, подготовить технику и материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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